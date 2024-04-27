Söğüt Belediyesi, park ve bahçe alanlarına zarar verenlere karşı önlem alıyor - Son Dakika
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Söğüt Belediyesi, park ve bahçe alanlarına zarar verenlere karşı önlem alıyor

Söğüt Belediyesi, park ve bahçe alanlarına zarar verenlere karşı önlem alıyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye ekipleri, bank ve piknik masalarına zarar verilmesi üzerine harekete geçti. Söğüt Belediyesi, halkı bilinçli davranmaya davet ederek, zarar verenlerin tespiti için araştırmalar yapacaklarını açıkladı.

27.04.2024 13:46  Güncelleme: 13:49
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye ekipleri, bank ve piknik masalarına zarar verilmesi üzerine harekete geçti.

Söğüt'te yaşanan park ve bahçe alanlarına zarar verilmesi üzerine geçtiğimiz günlerde Söğüt Belediyesi uyarıda bulunarak halkı bilinçli davranmaya davet etmişti. Ancak bank ve piknik masalarının son hali görenleri şok etti. Söğüt Belediyesi bankların ve masaların yakıldığı, kırıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak, "Değerli vatandaşlarımız, Daha öncede yaşadığımız bu üzücü hadiseler maalesef tekrar etmektedir. Bizler korumaya çalıştıkça kimliği belirsiz kişi veya kişiler bilinçli olarak bank ve piknik masalarına zarar vermeye devam etmektedir. Lütfen bu konu hakkında tüm halkımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kamu malına zarar veren ve halkı huzursuzluğa iten bu duruma sebep olan her kim ise gerekli araştırmalarımızı yapacağız" açıklamasında bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt Belediyesi, park ve bahçe alanlarına zarar verenlere karşı önlem alıyor - Son Dakika

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