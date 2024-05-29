Söğüt Deresi\'nde ıslah çalışmaları gerçekleştirildi

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde dere ıslah çalışmaları gerçekleştirildi.

Söğüt Deresi olarak bilinen derede Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler temizlik ve ıslah çalışmalarını gerçekleştirdi. Dere kenarına atılan çöpler, bakımsız çevresinin ardından yapılan çalışmalar sonrası dere daha temiz bir görüntüye kavuştu. Söğüt Belediyesi ise yapılan temizlik çalışmalarının ardından vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. - BİLECİK