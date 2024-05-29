Söğüt Deresi'nde ıslah çalışmaları gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Söğüt Deresi'nde ıslah çalışmaları gerçekleştirildi

Söğüt Deresi\'nde ıslah çalışmaları gerçekleştirildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Söğüt Deresi'nde temizlik ve ıslah çalışmaları yapıldı. Dere kenarına atılan çöplerin temizlenmesiyle dere daha temiz bir görüntüye kavuştu.

29.05.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde dere ıslah çalışmaları gerçekleştirildi.

Söğüt Deresi olarak bilinen derede Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler temizlik ve ıslah çalışmalarını gerçekleştirdi. Dere kenarına atılan çöpler, bakımsız çevresinin ardından yapılan çalışmalar sonrası dere daha temiz bir görüntüye kavuştu. Söğüt Belediyesi ise yapılan temizlik çalışmalarının ardından vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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