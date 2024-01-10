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Söğüt ilçesinde muhtarlık müdürlüğü yeni yerine taşındı - Son Dakika
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Söğüt ilçesinde muhtarlık müdürlüğü yeni yerine taşındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Muhtarlık müdürlüğü, Söğüt Belediye binasından Darül Eytam binasına taşınarak hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı İsmet Sever, Kayhan ve Orta mahalle muhtarlarının yeni adreste hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Söğüt ilçesinde muhtarlık müdürlüğü yeni yerine taşındı
10.01.2024 - 10:54,
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde muhtarlık müdürlüğü yeni yerine taşınarak hizmete açıldı.

Söğüt Belediye binasında hizmet veren Muhtarlık müdürlüğü, taşınarak Darül Eytam binasında hizmete açıldı. Belediye Başkanı İsmet Sever yapmış olduğu açıklamada, "Kayhan mahallesi ile Orta mahalle muhtarlarımız; Hamidiye idadisindeki Darül Eytam binasında hizmet vermeye başlamıştır. Halkımıza duyurulur" ifadelerine yer vererek Söğüt halkını bilgilendirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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