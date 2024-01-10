Söğüt ilçesinde muhtarlık müdürlüğü yeni yerine taşındı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde muhtarlık müdürlüğü yeni yerine taşınarak hizmete açıldı.
Söğüt Belediye binasında hizmet veren Muhtarlık müdürlüğü, taşınarak Darül Eytam binasında hizmete açıldı. Belediye Başkanı İsmet Sever yapmış olduğu açıklamada, "Kayhan mahallesi ile Orta mahalle muhtarlarımız; Hamidiye idadisindeki Darül Eytam binasında hizmet vermeye başlamıştır. Halkımıza duyurulur" ifadelerine yer vererek Söğüt halkını bilgilendirdi. - BİLECİK
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