Bilecik’te 530 yıllık vakıf geleneği sünnet şöleniyle yaşatıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 530 yıllık vakıf geleneği sünnet şöleniyle yaşatıldı.

Sultan II. Bayezid Han'ın vakfiyesinde yer alan hayır şartı doğrultusunda düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Osmanlı vakıf geleneğini günümüze taşıyan etkinlik kapsamında düzenlenen programa İnhisar Kaymakamı vekili ve Söğüt Kaymakamı Esra Polat, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dualarla başlayan programda, asırlardır yaşatılan vakıf kültürünün birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışı bir kez daha yaşatıldı. Etkinlikte sünnet olan çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gün geçirirken, vakıf medeniyetinin iyilik, paylaşma ve yardımlaşma anlayışı gelecek nesillere aktarıldı.

Program boyunca protokol üyeleri sünnet olan çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenerek mutluluklarına ortak oldu. Etkinlik, çeşitli ikramların sunulması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.