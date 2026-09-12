Söğüt\'te \'7 Asırlık Hafıza\' sergisi açıldı, tarihi miras görücüye çıktı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde '7 Asırlık Hafıza' sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında, geçmişten günümüze uzanan tarihi izlerin yer aldığı serginin açılışında kurdele kesildi. Açılışın ardından Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve beraberindeki kurum müdürleri sergi alanını dolaşarak eserler hakkında bilgi aldı. Sergide, Söğüt'ün ve Türk tarihinin geçmişten günümüze uzanan kültürel mirasına ilişkin çeşitli çalışmalar ve tarihi materyaller yer aldı.

Sergi gezisinin ardından düzenlenen tarih sohbetinde ise Söğüt'ün tarihi, ecdadın bıraktığı miras ve kültürel hafızanın gelecek nesillere aktarılması üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.