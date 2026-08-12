745’inci Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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745’inci Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıkları sürüyor

745’inci Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıkları sürüyor
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 11-13 Eylül'de yapılacak 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde Söğüt'teki şenlik alanında incelemelerde bulundu, ardından Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 745'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıkları sürüyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 11-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 745'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde Söğüt'te şenlik alanında incelemelerde bulundu. Vali Sözer; Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bilecik İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Vanlı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt ile birlikte şenlik alanını dolaşarak hazırlıkları yerinde değerlendirdi. Gerçekleştirilecek programlara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı incelemelerde, hazırlık süreci, planlamalar ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar ele alındı.

İncelemelerin ardından Vali Sözer ve beraberindeki heyet, Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 745’inci Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 745’inci Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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