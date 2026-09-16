Söğüt'te belediye otobüslerinde kış tarifesi bugün başladı - Son Dakika
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Söğüt'te belediye otobüslerinde kış tarifesi bugün başladı

Söğüt\'te belediye otobüslerinde kış tarifesi bugün başladı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediyenin şehirlerarası otobüs seferlerinde bugün itibarıyla kış tarifesine geçildi. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, vatandaşların ulaşım planlamalarını güncellenen sefer saatlerine göre yapmasını istedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediyenin şehirlerarası otobüs seferlerinde kış tarifesine geçiliyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yeni sefer saatleriyle ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Başkan Durgut yaptığı açıklamada "İlçemizden çevre il ve ilçelere ulaşım sağlayan şehirlerarası otobüs seferlerinde bugün itibarıyla kış tarifesine geçilecektir. Ulaşım planlamalarınızı güncellenen sefer saatlerine göre yapmanızı önemle rica ediyorum.Sefer saatlerinde yaşanabilecek değişikliklerin ilgili seyahat firmaları tarafından güncellenebileceğini de hatırlatmak isterim. Yeni kış tarifesinin ilçemize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza güvenli ve hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

Öte yandan yeni kış tarifesi kapsamında sefer saatleri şu şekilde:

Söğüt-Eskişehir arası sabah 07.00'den akşam 18.00'e, Eskişehir-Söğüt'e sabah 07.00'dan akşam 19.30'a, Söğüt'ten Bilecik'e sabah 07.00'den akşam 18.00'e, Bilecik'ten Söğüt'e sabah 08.00'den akşam 20.15'e saatleri arasında seferler yapılacak. Söğüt-Bozüyük: 08.00, 12.00 ve 17.00 ile Bozüyük-Söğüt: 09.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde arasında seferler kalkacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt'te belediye otobüslerinde kış tarifesi bugün başladı - Son Dakika

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