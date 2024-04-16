Söğüt\'te Çöp Konteynerleri Yıkanarak Temizleniyor

Yerel

Bilecik'in Söğüt ilçesinde temizlik çalışmaları çöp konteynerlerin yıkanması ile devam ediyor.

Söğüt'te başlayan temizlik çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. En çok kullanılan çöp konteynerleri bol köpüklü sularla yıkanarak tekrar kullanılır hale getiriliyor. Düzenli yapılan temizlik çalışmaları ile hem kötü kokunun yayılması önleniyor hem de uzun süre kullanımı mümkün oluyor. - BİLECİK