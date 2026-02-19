"Söğüt Dijital Tarih Müzesi" Projesi\'nde ilk toplantı gerçekleştirildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan 'Söğüt Dijital Tarih Müzesi Projesi' kapsamında ilk toplantı gerçekleştirildi.

Söğüt ilçesinde, türbe alanı içerisinde bulunan ve önceki yıllarda Halime Hatun Mescidi olarak kullanılan yapının "Söğüt Dijital Tarih Müzesi" olarak düzenlenmesine yönelik proje çalışmaları başladı. Proje kapsamında düzenlenen ilk toplantıyla birlikte alanın yer teslimi firma yetkililerine yapıldı. Ferhat Durgut'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt da katıldı. Toplantıda proje sunumu yapılarak müzenin konsepti, dijital içerik planlaması ve uygulama süreci ele alındı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Söğüt'ün tarihi ve kültürel mirasını dijital teknolojilerle buluşturacak bu proje ile ilçemizin tarihini daha etkili şekilde anlatmayı ve turizm potansiyelimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.