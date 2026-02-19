"Söğüt Dijital Tarih Müzesi" Projesi'nde ilk toplantı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Söğüt Dijital Tarih Müzesi" Projesi'nde ilk toplantı gerçekleştirildi

"Söğüt Dijital Tarih Müzesi" Projesi\'nde ilk toplantı gerçekleştirildi
19.02.2026 10:28  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde hayata geçirilecek olan 'Söğüt Dijital Tarih Müzesi Projesi' kapsamında ilk toplantı yapıldı. Proje, tarihi ve kültürel mirası dijital teknolojilerle buluşturmayı amaçlıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan 'Söğüt Dijital Tarih Müzesi Projesi' kapsamında ilk toplantı gerçekleştirildi.

Söğüt ilçesinde, türbe alanı içerisinde bulunan ve önceki yıllarda Halime Hatun Mescidi olarak kullanılan yapının "Söğüt Dijital Tarih Müzesi" olarak düzenlenmesine yönelik proje çalışmaları başladı. Proje kapsamında düzenlenen ilk toplantıyla birlikte alanın yer teslimi firma yetkililerine yapıldı. Ferhat Durgut'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt da katıldı. Toplantıda proje sunumu yapılarak müzenin konsepti, dijital içerik planlaması ve uygulama süreci ele alındı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Söğüt'ün tarihi ve kültürel mirasını dijital teknolojilerle buluşturacak bu proje ile ilçemizin tarihini daha etkili şekilde anlatmayı ve turizm potansiyelimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Kültür, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Söğüt Dijital Tarih Müzesi' Projesi'nde ilk toplantı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
19 yaşındaki Yiğit’i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler 19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
3 şişe sudan alınan ücrete bakın Bakanlık hemen cezayı kesti 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

10:38
Trump’tan skandal Türkiye hamlesi Suudi Arabistan’a baskı üstüne baskı yapmış
Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan'a baskı üstüne baskı yapmış
10:35
Daha önce böylesi görülmedi Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Daha önce böylesi görülmedi! Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
10:04
Başrolde yine kaymakam var Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 10:58:49. #7.11#
SON DAKİKA: "Söğüt Dijital Tarih Müzesi" Projesi'nde ilk toplantı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.