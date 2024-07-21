Söğüt'te düzenlenen film gecesi binlerce kişiyi bir araya getirdi

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen film gecesi binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Söğüt'te yaz akşamları boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerden biri ise film gecesi oldu.

Barış Manço'nun başrolde oynadığı 'Baba Bizi Eversene' adli sinema film gösterisi halk tarafından büyük ilgiyle izlendi. Hem Barış Manço anıldı hem de halk bir araya gelerek sosyalleşti. - BİLECİK