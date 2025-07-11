Söğüt\'te İmar Planları Askıya Çıkarıldı

Söğüt Belediye Meclisi'nin 2 Haziran 2025 tarihli kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planını askıya çıkarıldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, söz konusu imar planlarının 1 ay süreyle belediye ilan panosunda askıda kalacağı söyledi. Durgut, "Askı süreci boyunca vatandaşlar, planlara ilişkin detaylı bilgilere hem İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden hem de belediyenin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. Detaylı bilgi için: https://sogut.bel.tr/revizyon-imar-plani-2-hk/ Belediye yetkilileri, imar planlarıyla ilgili görüş, itiraz ve önerilerin askı süresi içinde yapılabilecek" dedi. - BİLECİK