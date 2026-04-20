Söğüt\'te İş Makineleri Operatörlüğü Sınavları Yapıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde İş Makineleri Operatörlüğü Teorik ve Uygulama Sınavları gerçekleştirildi.

İş Makineleri Operatörlüğü Teorik ve Uygulama Sınavları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Sınavlara Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım katıldı. Söğüt'te gerçekleştirilen sınavlarda adayların hem teorik bilgi düzeyi hem de uygulama becerileri değerlendirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Mesleki eğitim alanında nitelikli insan gücü yetiştirilmesi adına bu tür sınav ve uygulamaların önemi büyüktür" dedi. - BİLECİK