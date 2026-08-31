Bilecik’te köylere 250 çadır, 250 masa ve 2 bin 500 sandalye desteği

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, köylere 250 çadır, 250 masa ve 2 bin 500 sandalye desteği sağlandı.

Söğüt ilçesinde, köylerde düzenlenen düğün, cenaze, Hıdırellez gibi toplu etkinlik ve cemiyetlerde vatandaşların ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla muhtarlıklara ekipman desteği sağlandı. Söğüt Kaymakamlığı Köyleri Hizmet Birliği tarafından gerçekleştirilen dağıtım programında, köy muhtarlıklarına 250 çadır, 250 masa ve 2 bin 500 sandalye teslim edildi. Düzenlenen programa Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, "Köylerimizde vatandaşlarımızın bir araya geldiği düğün, cenaze, Hıdırellez ve benzeri toplu etkinliklerde muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Köylerimizin ihtiyaçlarına imkanlarımız ölçüsünde katkı sunmaya ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz çadır, masa ve sandalyelerin köylerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.