Söğüt\'te Kredi Kartlı Su Yükleme Cihazı Onarıldı

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, geçtiğimiz günlerde arızalanan kredi kartlı su yükleme cihazının onarım çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Başkan Durgut, "Bilgi İşlem Birimi tarafından yapılan onarımın ardından cihazın yeniden aktif hale getirildiğini belirtti. Vatandaşlar, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan kiosk cihazından kredi kartı ile su yükleme işlemlerini gerçekleştirebilecekler" dedi. - BİLECİK