Söğüt\'te Mermer Fabrikası Çalışanlarına Yangın Eğitimi Verildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir mermer fabrikası çalışanlarına uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında çalışan işçilere Söğüt Belediyei İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın eğitimi verildi. Eğitimde başta yangın olmak üzere doğal afetler hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, eğitimde yangın türleri ve söndürme teknikleri hakkında tatbikat ve eğitim gerçekleştirildi. - BİLECİK