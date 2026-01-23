Mahalle muhtarları Başkan Durgut\'la bir araya geldi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde mahalle muhtarları, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'la bir araya geldi.

Söğüt'te mahalle muhtarları, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'la bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada, mahallelere yönelik talep ve değerlendirmeler ele alınırken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ilçenin genel ihtiyaçları, mahallelerde devam eden çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar değerlendirildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Nazik ziyaretleri için mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyor, birlikte ilçemiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK