Bilecik'te terazi kontrol noktası hizmeti başladı
Bilecik'te terazi kontrol noktası hizmeti başladı

23.05.2026 09:40  Güncelleme: 09:41
Bilecik’in Söğüt ilçesinde, vatandaşların güvenli ve adil alışveriş yapabilmesi için belediye tarafından pazar yerinde terazi kontrol noktası hizmeti başlatıldı. Her Perşembe zabıta gözetiminde hizmet verecek noktada ürünlerin doğruluğu kontrol edilebilecek.

Söğüt ilçesinde vatandaşların güvenli ve adil alışveriş yapabilmesi amacıyla Söğüt Belediyesi tarafından pazar yerinde terazi kontrol noktası hizmeti başlatıldı. Belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile pazar alışverişlerinde tartı kontrollerinin yapılması ve vatandaşların aldıkları ürünlerin doğruluğunu kontrol edebilmesi hedefleniyor. Her Perşembe günü kurulan pazar alanında zabıta ekiplerinin gözetiminde hizmet verecek olan kontrol noktası sayesinde vatandaşlar alışveriş sonrası ürünlerini tartarak daha güvenli bir şekilde alışverişlerini tamamlayabilecekler.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Her Perşembe günü kurulan pazarımızda, zabıta ekiplerimiz gözetiminde hizmet verecek olan kontrol noktamız sayesinde hemşerilerimiz alışveriş sonrası ürünlerini tartarak gönül rahatlığıyla alışverişlerini tamamlayabilecektir. Tüketici haklarının korunması ve esnaf-vatandaş memnuniyetinin artırılması adına başlatılan bu uygulamanın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

