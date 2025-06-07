Söğüt\'te Su Arızası Giderildi, Belediye Ekipleri Yoğun Çalıştı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, TOKİ inşaatına ait hafriyatın zemine aşırı yüklenmesi sonucu ana şebeke hattında meydana gelen ikinci su arızası, belediye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla giderildi.

Dün yaşanan ilk arıza, hafriyatın oluşturduğu baskı nedeniyle 600'lük asbest borunun çatlaması sonucu oluşmuş ve ekipler tarafından kısa sürede onarılmıştı. Ancak benzer nedenle, bu sabah farklı bir noktada yeni bir çatlak tespit edildi. Su kesintisine yol açan arıza, belediye ekiplerinin sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürdüğü yoğun çalışmalar neticesinde tamamen giderildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bayram öncesinde ilçemizi susuz bırakmak ve vatandaşlarımızı mağdur etmek asla istemeyeceğimiz bir durumdur. Çok şükür ki böylesine büyük bir arızayı ekiplerimiz en kısa sürede çözüme kavuşturdu. İlçemize yeniden su verilmiş olup, vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, benzer bir durumun yeniden yaşanmaması için ilgili alanda gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti. - BİLECİK