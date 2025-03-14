Sögüt\'te Su Arızası Giderildi, Sular Güvenle Kullanılabilir

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Karasu hattındaki arızanın giderildiğini ve depolardaki temizlik çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Belediye Başkanı Durgut, suların tekrar kullanıma uygun hale geldiğini ve Karasu hattından şebekeye verildiğini belirtti. Durgut, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizin hızlı ve özverili çalışmaları sonucunda Karasu hattındaki arıza kısa sürede giderildi ve depolarımızdaki temizlik çalışmaları tamamlandı. Şu andan itibaren sularımız tekrar güvenle kullanılabilir hale gelmiştir" dedi.

Belediye yetkilileri, halkın sağlığını korumak için bu tür çalışmaların önemine vurgu yaparak, benzer durumlarla karşılaşılmaması için düzenli bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - BİLECİK