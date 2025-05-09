Söğüt\'te Su Şebekesi Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Söğüt Belediyesi tarafından ilçede sağlıklı ve sürdürülebilir altyapı hedefiyle başlatılan ana su şebeke hattı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yukarı Dere mevkiinden Balaban Mahallesi'nde bulunan Çimenlik Su Deposu'na kadar uzanan ana hat, modernize edilerek vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlanması amaçlanıyor. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, çalışmaları Fen İşleri Müdür Vekili Mehmet Karamahmutoğlu ile birlikte yerinde inceleyerek bilgi aldı. Belediye yetkilileri, devam eden çalışmalar süresince vatandaşların gösterdiği anlayışa teşekkür ederek, yenilenen hatların Söğüt'ün altyapısını güçlendireceğini ve uzun vadede su hizmetinde önemli bir iyileşme sağlayacağını vurguladı. - BİLECİK