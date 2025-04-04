Söğüt\'te Tarımsal Üretimi Artırmak İçin Tohum Dağıtımı Yapıldı

Söğüt ilçesinde tarımsal üretimi artırmayı ve çiftçilere destek sağlamayı hedefleyen 2025 'Yazlık Tohum Dağıtım Programı' kapsamında 16 köydeki 53 çiftçiye, yüzde 50 hibeli olarak yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

İlçede sürdürülebilir tarım ve verimliliği teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen programda, yağlık ayçiçeği ekim alanlarının artırılması, hayvancılığın desteklenmesi ve çiftçilerin maliyetlerinin düşürülmesi hedeflendi.

Söğüt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin desteğiyle yürütülen proje kapsamında 16 köydeki 53 çiftçiye, yüzde 50 hibeli olarak yağlık ayçiçeği, silajlık mısır ve yonca tohumları dağıtıldı. Yaklaşık 2 bin100 dekarlık tarım arazisinin ekimi öngörülen proje, çiftçilerin üretim kapasitesini artırarak bölgedeki tarımsal kalkınmaya katkıda bulunacak.

Tohum dağıtım töreninde, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Belediye Başkanı Ferhat Durgut çiftçilerle bir araya gelerek projenin detaylarını paylaştı. Kaymakam Tuncer, projenin tarımsal üretimi artırmaya yönelik önemine vurgu yaparak, "Bu girişim, çiftçilerimizin daha verimli üretim yapmalarını sağlarken, ilçemizdeki tarımın gelişimine büyük katkı sunacak. Çiftçilerimize bol kazançlar diliyorum" dedi. - BİLECİK