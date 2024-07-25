Söğüt'te trafik kazalarını önlemek için kasis uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Söğüt'te trafik kazalarını önlemek için kasis uygulaması yapıldı

Söğüt\'te trafik kazalarını önlemek için kasis uygulaması yapıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde muhtemel trafik kazalarını önlemek ve hız sınırını denetlemek amacıyla kasis uygulaması yapıldı. Söğüt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile sürücülerin dikkatli olması ve yaya güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

25.07.2024 10:39  Güncelleme: 10:40
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde muhtemel trafik kazası ve hız sınırının önüne geçmek adına kasis uygulaması yapıldı.

Söğüt Belediyesi tarafından Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde çalışma gerçekleştirildi. İlçe Trafik Komisyonunca, cadde üzerinde uygun görülen noktalara muhtemel trafik kazalarının önüne geçebilmek ve yaya güvenliğini sağlayabilmek amacıyla kasis uygulaması yapıldı.

Söğüt Belediyesi yapılan uygulama sonrası sürücülere cadde üzerinde dikkatli olmaları için uyarıda bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt'te trafik kazalarını önlemek için kasis uygulaması yapıldı - Son Dakika

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