Bilecik'in Söğüt ilçesinde muhtemel trafik kazası ve hız sınırının önüne geçmek adına kasis uygulaması yapıldı.
Söğüt Belediyesi tarafından Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde çalışma gerçekleştirildi. İlçe Trafik Komisyonunca, cadde üzerinde uygun görülen noktalara muhtemel trafik kazalarının önüne geçebilmek ve yaya güvenliğini sağlayabilmek amacıyla kasis uygulaması yapıldı.
Söğüt Belediyesi yapılan uygulama sonrası sürücülere cadde üzerinde dikkatli olmaları için uyarıda bulundu. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Söğüt'te trafik kazalarını önlemek için kasis uygulaması yapıldı - Son Dakika
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