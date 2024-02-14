Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan hamam tamamlanarak hizmete açıldı.
Söğüt'te 2018 yılı ağustos ayında "Hamam İkmal Projesi" çerçevesinde yapımına başlanan hamam hizmete açıldı. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, yapım aşamasıyla bilgi aktararak, "2018 yılı Ağustos ayında yapımına başlanılmış olan hamam yapım işinin belediye olarak devraldığımızda yüzde 50'lik kısmı tamamlanmıştı. Bilindiği üzere hamam, Türk toplumunda kültürel bir olgu olup bu olgu ceddimizin elinde yüzyıllarca ayakta kalacak sanatsal değerlere dönüşmüştür. Bu itibarla, 'Hamam İkmal Projesi'nin sözleşmesi yapıldı. Tüm eksikleri tamamlandı. Fitness salonu büyütüldü, ilçemize yakışır bir hale getirildi ve işletmeye açıldı. Söz verdik, yaptık" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Söğüt'te Yapılan Hamam Hizmete Açıldı - Son Dakika
Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Demet Evgar'ı başrolünü paylaştığı Bahar dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Uzun bir aradan sonra ekrana dönen Evgar, başarılı performansıyla bir kez daha kendine hayran bırakarak seyircilerden alkış topladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener'in açıklamasına göre İYİ Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert oldu. Ayrıntılar geliyor...
Erzincan'daki maden sahasında göçük altında kalan işçileri arama çalışmaları devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kuzeni göçük altında kalan bir vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yapması tepki çekti.
İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında, yüzde 4.2'ye yükselebileceği yönündeki tahminlerin aksine değişmeyerek yüzde 4 seviyesinde sabit kaldı.
Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde öve öve bitiremediği ve "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" dediği yıldız futbolcu dün akşam inanılmaz bir gol attı.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1968 lira seviyesinden işlem görüyor. Düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise yatay seyrediyor. ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörüleri artırırken, Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Sizin düşünceleriniz neler ?