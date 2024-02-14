Söğüt'te Yapılan Hamam Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Söğüt'te Yapılan Hamam Hizmete Açıldı

Söğüt\'te Yapılan Hamam Hizmete Açıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan hamam tamamlanarak hizmete açıldı. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, hamamın yapım aşamasıyla ilgili bilgi vererek, tüm eksiklerin tamamlandığını ve işletmeye açıldığını belirtti.

14.02.2024 11:27  Güncelleme: 11:30
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan hamam tamamlanarak hizmete açıldı.

Söğüt'te 2018 yılı ağustos ayında "Hamam İkmal Projesi" çerçevesinde yapımına başlanan hamam hizmete açıldı. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, yapım aşamasıyla bilgi aktararak, "2018 yılı Ağustos ayında yapımına başlanılmış olan hamam yapım işinin belediye olarak devraldığımızda yüzde 50'lik kısmı tamamlanmıştı. Bilindiği üzere hamam, Türk toplumunda kültürel bir olgu olup bu olgu ceddimizin elinde yüzyıllarca ayakta kalacak sanatsal değerlere dönüşmüştür. Bu itibarla, 'Hamam İkmal Projesi'nin sözleşmesi yapıldı. Tüm eksikleri tamamlandı. Fitness salonu büyütüldü, ilçemize yakışır bir hale getirildi ve işletmeye açıldı. Söz verdik, yaptık" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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