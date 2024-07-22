Söğütlü'ye Altyapı Müjdesi: 25 Bin Metrelik Hat İnşa Edilecek - Son Dakika
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Söğütlü'ye Altyapı Müjdesi: 25 Bin Metrelik Hat İnşa Edilecek

Söğütlü\'ye Altyapı Müjdesi: 25 Bin Metrelik Hat İnşa Edilecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü ilçesine altyapı müjdesini verdi. İhale tamamlandıktan sonra ağustos ayında çalışmalara başlanacak ve yaklaşık 25 bin metrelik atık su ve içme suyu hattı inşa edilecek. Böylece bölgede musluklara en kaliteli içme suyu ulaşacak.

22.07.2024 17:38  Güncelleme: 17:40
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü ziyaretinde ilçeye beklenen altyapı müjdesini verdi. Alemdar, "Söğütlü'de en önemli işimiz altyapıdır. İhale bitti. Ağustos ayında çalışmalarımızı başlatıyoruz. Hayırlı olsun" dedi. Proje çerçevesinde yaklaşık 25 bin metrelik atık su ve içme suyu hattı inşa edilecek ve bölgede musluklara en kaliteli içme suyu ulaşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü'yü ziyaret etti. Başkan Alemdar'ın ilk durağı Söğütlü Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Selçuk Kurt ve yardımcıları tarafından karşılanan Başkan Alemdar, Söğütlü'nün altyapısı için ihalenin tamamlandığı ve ağustos ayında çalışmaların başlayacağı müjdesini verdi. Alemdar, bölgeye yaklaşık 25 bin metrelik atık su ve içme suyu hattı kazandıracaklarını ifade etti.

Daha sonra AK Parti Söğütlü İlçe Başkanlığı ziyaret eden Başkan Alemdar, İlçe Başkanı Suat Dirhemci ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyarette MHP Söğütlü İlçe Başkanı Naim Taşkın da yer aldı. Başkan Alemdar seçim sürecindeki özverili çalışmaları nedeniyle tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Başkan Alemdar Söğütlü'de en önemli iş olan altyapı yatırımının süratle tamamlanacağını belirterek, "Söğütlü'de en önemli işimiz ilk etapta altyapıdır. Söğütlü'nün en büyük problemi olan altyapı için ihalemiz sonuçlandı. Kısa süre içerisinde yer teslimi yapılacak ve çalışmalar başlayacak. İnşallah ağustos ayında ilk kazmayı vuracağız. Ana caddeler bittiği gibi ara sokakları da SASKİ marifetiyle yapacağız" dedi.

Üretime büyük destek

Başkan Alemdar, tarımın gelecek için çok önemli olduğunu ve Büyükşehir olarak çiftçiye en büyük desteği sağlayacaklarını kaydederek, "Üretmek zorundayız. Gençlerimizi üretime teşvik etmek zorundayız. Tarlamıza, bağımıza, bahçemize, toprağımıza sahip çıkmak zorundayız. Bir pandemi oldu. Tüm dünya bu süreçte gıdanın ne kadar önemli olduğunu anladı. Üretimin her safhasında Büyükşehir olarak çiftçimizin en önemli destekçisi olacağız" diye konuştu.

Hizmetlerimiz bir bir tamamlanacak

Alemdar, "Söğütlü'ye bizlere verdiği destek için müteşekkiriz. Söğütlü'de inşallah ihtiyaçları bir bir tamamlayacak, ilçemizi en güzel şekilde geleceğe hazırlayacağız. Katılımcılık anlayışı, şeffaf, eşit ve adil bir yönetimle tüm şehrimizi kucaklamaya, hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu.

16 bin metre atık su 8 bin metre içme suyu hattı

Başkan Alemdar'ın verdiği altyapı müjdesi kapsamında Söğütlü'ye 16 bin 400 metre yeni atık su hattı ile 8 bin 400 metre içme suyu imalatı yapılacak İhale sürece tamamlanan proje Orta, Gündoğan, Camicedit ve Küçüksöğütlü'de başlayacak. Uzun yıllardır altyapı sorunu yaşayan ilçe bu proje sayesinde güçlü bir altyapıya kavuşacak. Atık suları güvenle taşınacak, kaliteli içme suyu musluklara ulaşacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yusuf Alemdar, Sakarya, Söğütlü, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söğütlü'ye Altyapı Müjdesi: 25 Bin Metrelik Hat İnşa Edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söğütlü'ye Altyapı Müjdesi: 25 Bin Metrelik Hat İnşa Edilecek - Son Dakika
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