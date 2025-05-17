Söğütspor, Bölgesel Amatör Lig'e Yükseldi - Son Dakika
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Söğütspor, Bölgesel Amatör Lig'e Yükseldi

Söğütspor, Bölgesel Amatör Lig\'e Yükseldi

Söğütspor Antrenörü İsmail Kamalı, takımının BAL'a yükselmesinin ardında yatan başarının futbolcuların inancı ve azmi olduğunu vurguladı, bu başarıyı köy halkına ve taraftarlara armağan etti.

17.05.2025 11:14  Güncelleme: 11:16
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Kulüp tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkan Söğütspor Antrenörü İsmail Kamalı, başarının sırrının futbolcuların sahada terinin son damlasına kadar mücadele ettiklerini ve takımınla gurur duyduğunu söyledi.

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Söğütspor ile BAL temsilcisi Bozüyük Vitraspor geçtiğimiz hafta play-out maçına çıkmışlardı. Çok önemli 2 eksiğinin olmasına rağmen kelecisinin devleştiği maçta Söğütspor 90 dakikası 0-0 sonuçlanan maçın ikinci uzatma devresinde bulduğu golle rakibini 1-0 yendi. Kulüp tarihinde ilk defa BAL'a çıkan Söğütspor'un tecrübeli antrenörü İsmail Kamalı, "Sezon boyunca sahada yazdığımız başarı hikayesi, aylar süren emek, inanç ve takım ruhunun bir sonucudur. 1. Amatör Lig'de sezon boyunca hiç maç kaybetmeden yolumuza devam ettik. Bu üstün performansımızın ardından, BAL Ligi temsilcisi güçlü rakibimiz Bozüyük Vitra Spor ile oynadığımız play-out baraj maçını 1-0 kazanarak BAL'a yükselmenin haklı gururunu yaşıyoruz.Başta sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcu kardeşlerim olmak üzere, bu süreçte bizimle omuz omuza yürüyen tüm teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Bu başarı, sadece bir takımın değil, bir şehrin başarısıdır" dedi.

"Bu galibiyet sadece bir skor değil, Söğüt'ün futbola olan inancının ve birlikteliğinin de bir göstergesidir"

Kamalı açıklamasının devamında, "Centilmence mücadele eden Bozüyük Vitra Spor'u da tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Böyle zorlu bir rakibe karşı kazanmak bizim adımıza çok anlamlıydı. Böyle maçlar hem takımların seviyesini görmesi açısından hem de futbolun gelişimi adına çok kıymetli.Bize her zaman destek olan, inancını bizden esirgemeyen Söğüt Belediye Başkanımız Sayın Ferhat Durgut'a ve Söğütspor yönetimine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onların desteği olmadan bu başarıyı yakalamak mümkün olmazdı. Bu galibiyet sadece bir skor değil, Söğüt'ün futbola olan inancının ve birlikteliğinin de bir göstergesidir.Ayrıca, her koşulda yanımızda olan, tribünleri coşkusuyla dolduran Söğütspor taraftarına da gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle sahada daha güçlü, daha inançlıydık. Söğüt halkına armağan olsun. Biz birlikte güçlüyüz, şimdi BAL'dayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğütspor, Bölgesel Amatör Lig'e Yükseldi - Son Dakika

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