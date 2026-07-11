Sokak Hayvanı Sahiplenirken Kontrol Önemli - Son Dakika
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Sokak Hayvanı Sahiplenirken Kontrol Önemli

11.07.2026 10:21
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Veteriner Uzm. Tuğçe Kara, sokak hayvanı sahiplenirken veteriner kontrolünü vurguladı.

Eskişehir'de Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, sokak hayvanı sahiplenirken bir veteriner kliniğinde ön kontrol yaptırılmasının önemli olduğunu belirterek, "İnsana da bulaşabilen paraziter enfeksiyonların elimine edilmesi gerekiyor" dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen kanuni düzenlemenin ardından, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı. Yurt genelinde bu çalışmalar devam ederken, bazı hayvanseverler, düzenli besledikleri ve barınağa alınan sokak hayvanlarını sahiplenmeye başladı. Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, sokaktan ve barınaktan hayvan sahiplenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Kara, hayvanlara bir veteriner kliniğinde ön kontrol yaptırılmasını tavsiye ettiklerini ifade etti.

"Satın alma, sahiplen"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, "Hayvanseverler son düzenlemelerin ardından tanıdığı, sokakta bildiği hayvanları sahiplenme yoluna gittiler. Biz de aslında bunu öneriyoruz. 'Satın alma sahiplen' çok sık kullandığımız bir cümle var. Bizim de tavsiyemiz, bu barınaktaki ya da sokakta yaşayan muhtaç hayvanların sahiplenilmesi, satın alınması değil. Süreç nasıl işliyor derseniz, dışarıdan ya da barınaklardan hayvan sahiplenirken ilk etapta barınaklarda zaten genelde yetişkin bir hayvansa kısırlaştırma işlemi yapılıyor, ilk aşılara başlanıyor ve mikroçip takılıyor. Siz barınağa gidip, 'Sahiplenmek istiyorum' dediğinizde o mikroçipi sizin üzerinize tahsis ediyorlar ve sizin hayvanınız olmuş oluyor. Bundan sonraki kalan süreçte de tüm aşılarına özel bir veteriner kliniğinden devam edebiliyorsunuz" dedi.

"İnsana da bulaşabilen paraziter enfeksiyonların elimine edilmesi gerekiyor"

Uzm. Veteriner Hekim Kara, sözlerinin devamında, "Eğer ki hiç barınağa düşmemiş, mikroçip olmamış bir hayvan sahiplenilecekse de hayvanı sahiplendikten sonra ya özel bir klinikte ya da Tarım İl Müdürlüklerinde yine mikroçip uygulamasını yapıp, rutin aşı programına başlayıp, genel kontrolleri, evde insana bulaşabilecek paraziter enfeksiyonu var mı, yok mu diye onu zaten veteriner hekimleri mutlaka kontrol eder. Bu gibi aşıları yapıldıktan sonra sahiplenme işlemi tamamlanmış oluyor. İlk kontrolleri barınak hekimleri tarafından yapılıyor. Yetişkin bir köpekse zaten kısırlaştırma işlemi de olmuş oluyor ama sonrasında eğer ki varsa tanıştığınız, çalıştığınız, güvendiğiniz bir veteriner kliniği, mutlaka zaten bundan sonraki süreçte de ihtiyacı olacağı için bir ön kontrolü tavsiye ederiz. Hayvan dışarıda yaşadığı için insana da bulaşabilen paraziter enfeksiyonların elimine edilmesi gerekiyor. Yani önce bir veteriner kliniğine uğramak, eve gitmeden önce daha doğru bir adım olarak düşünüyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sokak Hayvanı Sahiplenirken Kontrol Önemli - Son Dakika

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