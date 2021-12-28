Sokak hayvanlarına Büyükşehir şefkati - Son Dakika

Bursa'nın 17 ilçesinde sokak hayvanlarına sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverler ve mahalle gönüllüleriyle can dostlarını besleyip, çevre temizliği yaptı.

Pandeminin Türkiye'de ilk görüldüğü andan bu yana Soğukkuyu Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Bademli Barınağı'nda 14 bin 524 tedavi, 10 bin 296 parazit uygulaması, 5 bin 940 kısırlaştırma, 4 bin 992 aşı ve 329 adet acil müdahale olmak üzere toplam 36 bin 81 adet tedavi gerçekleştirildi. Sokak hayvanları sağlıklarına kavuşturuldu.

Yine aynı dönemde mahalle gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverlerin de iştiraki ile 17 ilçe genelinde besleme faaliyetlerine ağırlık verildi. Geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana yaklaşık 160 ton mama dağıtımı yapıldı. Havaların soğuması ile birlikte 'can dostlarının barınma ve beslenmesi için' 17 ilçede ormanlık alanlar, baraj kenarları, park alanları ve sahil kenarları gibi yerlere 750 adet köpek kulübesi yerleştirildi. 250 adet betonmatik-suluk ile 70 adet büyük mamamatik konulurken, 1250 ayrı noktada besleme faaliyeti gerçekleştirildi.

Hayvanseverler sahada

Havaların soğumasıyla birlikte kırsal alanlara geçici barınaklar yerleştiren Büyükşehir Belediyesi'nin hafta sonu besleme faaliyeti de ilgi gördü. Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, mahalle gönüllüleri ve Bursa Genç Kızılay Gönüllüleri'nin katılımıyla; Gölyazı, Başköy, Kestel-Kazancı mevkii, Gürsu TOKİ konutları yolu, Kayapa Barajı, Dökümcüler ve Uludağ yollarında sahipsiz sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara kulübeler yerleştirildi. Aynı zamanda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için belirli bölgelere yem ve yemek bırakılırken, bu bölgelerde çevre temizliği de yapıldı. - BURSA