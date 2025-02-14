Sokak Hayvanlarına Ceza: 71 Bin 965 TL - Son Dakika
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Sokak Hayvanlarına Ceza: 71 Bin 965 TL

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Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yeni yönetmelikle birlikte sokağa bırakılan her hayvana uygulanacak cezanın 71 bin 965 TL olduğunu açıkladı. Nüfusu 25 bini aşan belediyelere hayvan bakımevi kurma süresi tanındı ve bu konuda bütçe ayırmaları zorunlu hale getirildi.

14.02.2025 16:01  Güncelleme: 16:09
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Sokağa bırakılan hayvan başına 71 bin 965 TL idari para cezası uygulanacak

YOZGAT - Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, 5199 Sayılı Kanun ve Hayvanların Korunması Yönetmeliği hakkında sunum gerçekleştirdi.

Yozgat Valiliği'nde düzenlenen toplantıda değişen yönetmelikle birlikte nüfus kriterine bağlı olarak barınağı olması gereken ilçeler, hayvanların bakımı ve rehabilitasyonu gibi hususlarda yapılacaklar ele alındı.

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre; 5199 Sayılı Kanuna göre nüfusu 25 bini aşan belediyelerin, hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerini iyileştirmek için 31.12.2028'e kadar süresi bulunacak. Ayrıca yeni yönetmeliğe göre bakımı yapılsa da artık hayvanlar sokağa bırakılamayacak. Sokağa bırakılan hayvan başına 71 bin 965 TL (2025 yılı) idari para cezası uygulanacak.

Sunumu gerçekleştiren Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Cihan Eğilmez "2023 yılında yaptığımız belirlemeye göre il genelinde 6 bin 628 adet köpek, sahipsiz hayvan belirledik. Son dönemdeki gözlemlerimize göre bu sayı azalmış durumda. Fakat insan sağlığı açısından bu sayı Yozgat için çok yüksek bir oran. Popülasyon yoğunluğu ne kadar düşse de yine de tehlike arz etmeye devam edebileceğinden bu hususa dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

Toplantıda konuşma yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise "Dikkat çeken iki hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi artık barınağa alınan hayvanın doğaya geri bırakılması şeklindeki geçmiş dönem yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Artık yeni yönetmelik döneminde, barınaklara aldığımız hayvanların rehabilitasyonu ve orada barınma işlemini gerçekleştirmekle mükellefiz. İkincisi belediye başkanlarımız özellikle dikkat etsinler ki bütçeleri içerisinde bu konuya ayırmaları gereken ödenek oranları zorunlu oldu. Ödeneği bütçelerine koymamış olan belediyelerimiz varsa revizyonlarını yapsınlar ve bu hususun üzerine gitsinler. Bu konu Türkiye gündeminde acil ve önemli bir konu. Nisan ayından itibaren teftişlerle bu konuyu ve yapılan çalışmaları denetlemeye başlayacağız " şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sokak Hayvanlarına Ceza: 71 Bin 965 TL - Son Dakika

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