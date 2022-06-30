Sokak Hayvanlarının Mamaları, Kuşadası Belediyesi'nden - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak Hayvanlarının Mamaları, Kuşadası Belediyesi'nden

30.06.2022 15:08
Sokak Hayvanlarının Mamaları, Kuşadası Belediyesi'nden

Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanları için kompost teknolojisi kullanarak başladığı mama üretimini sürdürüyor. Üretilen mamalar her gün düzenli olarak sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanları için kompost teknolojisi kullanarak başladığı mama üretimini sürdürüyor. Üretilen mamalar her gün düzenli olarak sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanları için başlattığı mama üretimine devam ediyor. Kademe Amirliği Şantiye Alanı'nda sokak hayvanları için mama üretim ünitesi kuran Kuşadası Belediyesi, günlük ortalama 200 kilogram mama üreterek Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören ve sokakta yaşayan hayvanların beslenme ihtiyacını gideriyor.

Restoran, kafeterya, otel ve zincir marketlerden temin edilen gıda ürünleri, Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan özel bir ekip tarafından mama üretim tesisinde toplanıyor. İlk olarak öğütme işlemine tabi tutulan gıda ürünleri ardından faydalı enzimler eklenerek 12 saat süreyle fırınlanıyor. Son olarak şekil verilerek poşetlere yerleştirilen mamalar vakumlanarak Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne ve sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere Kuşadası Belediyesi'nin hizmet binalarına ulaştırılıyor. Mamalar ayrıca parklarda ve kentin farklı noktalarında bulunan besleme ünitelerine de düzenli olarak konuluyor. Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan mama üretimi hayvan severler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

HAYVANSEVERLERE MAMA DESTEĞİ

Kuşadası Belediyesi Mama Üretim Ünitesi Sorumlusu Derya Taşkın, "Ekibimiz tarafından üretilen mamaların bir kısmı da Belediyemizin ana hizmet binası ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bulunan hizmet binalarına bırakılıyor. Arzu eden hayvansever Kuşadalılar, ana hizmet binamızdan hafta için her gün, Davutlar ve Güzelçamlı'da bulunan binalarımızdan ise perşembe günleri sokak hayvanları için mama temininde bulunabilir" dedi.

"DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLMALI"

Düzenli olarak sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Neslihan Seda ise mama üretimine başlayan Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bu uygulamanın diğer belediyelere de örnek olmasını diliyorum. Bizler sokakta yaşayan kedi ve köpekleri beslemek amacıyla parklara ve diğer alanlara gittiğimizde mama kaplarında bu mamaları görmek bizleri çok mutlu ediyor. Hayvanseverlerin de mama üretimi konusunda Kuşadası Belediyesi'ne daha fazla destek olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Çankaya Belediyesi'nin Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Portalı, Ziyaretçilerini Bekliyor Çankaya Belediyesi'nin Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Portalı, Ziyaretçilerini Bekliyor Sokak hayvanları için dans ettiler Sokak hayvanları için dans ettiler
Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sokak Hayvanlarının Mamaları, Kuşadası Belediyesi'nden - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:11:42. #1.11#
SON DAKİKA: Sokak Hayvanlarının Mamaları, Kuşadası Belediyesi'nden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement