Sokak Köpekleri Koyunlara Saldırdı, Ahırda Uyudukları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Yerel

Sokak Köpekleri Koyunlara Saldırdı, Ahırda Uyudukları Ortaya Çıktı

Osmaniye'de sokak köpeklerinin saldırdığı koyunlardan biri telef oldu, köpekler ise ahırda uyuya kaldı. Çiftlik sahibi yaşadığı durumu jandarma ve tarım ekiplerine bildirdi. Yetkililerden yardım bekleniyor.

25.03.2025 11:54  Güncelleme: 11:56
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Koyunları telef eden sokak köpekleri ahırda uyuya kaldı

OSMANİYE - Osmaniye'de Harun Ede'ye ait ahırda bulunan koyun ve kuzulara saldıran sokak köpekleri ahırda uyuya kaldı.

Olay, Osmaniye'nin Düziçi İlçesine bağlı Ellek Beldesi Ali Gökçe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Ede ait küçükbaş hayvan yetiştirdiği ahıra sokak köpekleri saldırdı. Ahırda bulunan 5 küçükbaş hayvanından 1 kuzu ve 1 koyuna saldırarak telef eden köpekler ahırda uyuya kaldı. Sabah işyerine gitmek için evden çıkan Ede, ahıra baktığında gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Hemen durumu jandarma, ilçe tarım ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ilçe tarım ekipleri yaptığı incelemenin ardından saldırıya uğrayan 5 küçükbaş hayvan kuduz riskine karşılık kesilerek toprağa gömüldü. Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen köpekler ise belediye ekipleri tarafından kontrol amaçlı barınağa götürüldü.

Telef olan koyunlarla köpekleri aynı ahırda görünce şaşırdığını söyleyen Harun Ede, "İş yerimden bir yere gitmiştim geç kaldım geldiğimde hayvanları gördüğümde telef olmuş haldeydi. Bu kuzuların telef olduğu maddi değeri yok ama amaç başka insanlarımıza zarar gelmesin biz başkalarına zara olmasın diye çabalıyoruz.5 tane mevcut hayvanım vardı köpekleri de gördünüz vatandaşlar bu köpekler yapmadı diyor ama bizimkini köpek yaptığı belli. Jandarmaya belediyeye haber verdik belediye görevini tam yapmıyor barınağımız yok diyor Osmaniye'ye götürüyoruz onlarda kabul etmiyor diyor. Uyuşturup götürüp öteye bırakıyorlar biz bunun için yetkilerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Bunun ilk olmadığını daha önce de benzeri saldırılar olduğunu söyleyen Nuri Tuna, "Bu bir değil sonda değil her gün bir tanesi 3-5 koyunu parçalanıyor her gün bir aileyi perişan ediyor buna başka bir çözüm üretilmesi gerekli yazık günah şu ramazanda perişan halde bunun bir sonlandırılmasını istiyoruz. "dedi

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sokak Köpekleri Koyunlara Saldırdı, Ahırda Uyudukları Ortaya Çıktı - Son Dakika

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