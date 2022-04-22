Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti! - Son Dakika
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Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!

22.04.2022 11:52

Denizli'de meydana gelen olayda yaya geçinden geçmek isterken kendisine yol hakkı tanımayan sürücüye sinirlenen yaya bağırmaya başladı. Sürücünün de aracından inmesiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sinirli yaya, tek yumrukta yere serdiği sürücüyü hastanelik etti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin, yaya geçidinde kendisine yol vermemesi üzerine sinirlenen yaya, öfkeyle sürücüye bağırmaya başladı. Otomobil sürücüsünün de karşılık vermesiyle, ortam bir anda gerildi. Sinirlerin gerildiği tartışmanın ardından aracından inen sürücü ile yaya arasında itişmeler başladı. Bir anda tekme ve yumruklarla bir birbirlerine vurmaya başlayan yaya ve sürücüyü, çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

SÜRÜCÜYÜ TEK YUMRUKLA YERE SERDİ

Araya giren vatandaşların elinden kurutulmayı başaran yaya, üzerine koşarak gittiği sürücüyü tek yumrukla yere serdi. Yaya ve sürücüyü ayırmaya çalışan bir vatandaşın da yere düştüğü arbedeyi sonlandıramayan vatandaşlar, güvenlik güçlerinden destek istedi.

KANLAR İÇİNDE KALAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yüzüne isabet eden yumruklara kanlar içinde yerde kalan sürücü, ilk müdahalenin ardından sağlık görevlileri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalabalığın dağıtılmasının ardından olaya karışan yaya, güvenlik güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Merkezefendi, Otomobil, Hastane, Denizli, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti! - Son Dakika
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