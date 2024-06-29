Sokakta temizlik yaparken otomobil çarptı - Son Dakika
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Yerel

Sokakta temizlik yaparken otomobil çarptı

Zonguldak Belediyesi temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz sokağı temizlerken otomobil çarptı. Yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırıldı.

29.06.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
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Sokakta temizlik yaparken otomobil çarptı

ZONGULDAK - Zonguldak Belediyesi temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz sokağı temizlediği sırada otomobil çarptı. Yaralanan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Toptancılar Sokağı üzerinde yaşandı. Temizlik görevlisi Abdurrahman Yılmaz'a sokağı süpürdüğü sırada 06 DLT 786 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yılmaz; belinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza sonrasında temizlik personeli Yılmaz'ın süpürgesi kırılarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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