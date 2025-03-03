Söke Belediye Başkanı Arıkan\'dan Ramazan\'da Anlamlı Destek

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Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Ramazan ayında yüreklere dokunan bir dayanışma örneği sergileyerek, yürüme zorluğu çeken iki vatandaşın akülü tekerlekli sandalye talebini karşıladı.

Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan, Cumhuriyet Mahallesi'nden Mükerrem Yağmur ve Çeltikçi Mahallesi'nden Hakan Kara'yı evlerinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalyelerini teslim etti. Gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretlerde Belediye Meclis Üyesi Şakir Gülmez ve Özel Kalem Müdürü Nazlı Atbinici de yer aldı. Yeni akülü tekerlekli sandalyelerine kavuşan Mükerrem Yağmur ve Hakan Kara, duydukları mutluluğu dile getirerek, Başkan Arıkan'a teşekkür etti.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "İmkanlarımız dahilinde her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak için çaba sarf ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuz demek" ifadelerini kullandı. - AYDIN