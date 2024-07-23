Söke Belediye Başkanı Basın Bayramı'nda basın mensuplarını övdü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Söke Belediye Başkanı Basın Bayramı'nda basın mensuplarını övdü

Söke Belediye Başkanı Basın Bayramı\'nda basın mensuplarını övdü

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Basında Sansürün Kaldırılışının Yıldönümü ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarının demokrasiye katkılarını vurguladı.

23.07.2024 12:27  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Basın mensupları demokrasinin gelişmesine katkı sağlar" dedi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının Yıldönümü ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Arıkan, basın mensuplarının fedakarlıklarını ve toplumun aydınlanmasına olan katkılarını vurgulayarak, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti. Başkan Arıkan, mesajında "24 Temmuz, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 116. yıl dönümü. Haber alma özgürlüğü, demokrasinin temel taşlarından biridir. Basın, ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla ülkemizde olup biten her şeyi kamuoyunun gündemine taşıyarak toplumsal aydınlanmamıza ve demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Gelişmiş demokrasilerdeki en önemli özgürlüklerden biri de basın özgürlüğünün var olabilmesidir. Öncelikle, gazetecilikleriyle demokrasimizi güçlendirmek adına, bu uğurda canlarını hiçe sayan gazetecileri rahmetle anıyorum. Kalemini demokrasi, insan hakları, barış, adalet ve halkın çıkarları için kullanan, mesleklerinin vicdani ve etik kurallarına sadık kalarak mesai gözetmeksizin fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mustafa İberya Arıkan, Demokrasi, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke Belediye Başkanı Basın Bayramı'nda basın mensuplarını övdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
14:04 Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki ’’Korku Evi’’nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki ''Korku Evi''nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi
13:38 Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:34 Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 14:23:06. #1.12#
SON DAKİKA: Söke Belediye Başkanı Basın Bayramı'nda basın mensuplarını övdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement