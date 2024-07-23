Söke Belediye Başkanı Basın Bayramı\'nda basın mensuplarını övdü

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Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Basın mensupları demokrasinin gelişmesine katkı sağlar" dedi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının Yıldönümü ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Arıkan, basın mensuplarının fedakarlıklarını ve toplumun aydınlanmasına olan katkılarını vurgulayarak, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti. Başkan Arıkan, mesajında "24 Temmuz, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 116. yıl dönümü. Haber alma özgürlüğü, demokrasinin temel taşlarından biridir. Basın, ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla ülkemizde olup biten her şeyi kamuoyunun gündemine taşıyarak toplumsal aydınlanmamıza ve demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Gelişmiş demokrasilerdeki en önemli özgürlüklerden biri de basın özgürlüğünün var olabilmesidir. Öncelikle, gazetecilikleriyle demokrasimizi güçlendirmek adına, bu uğurda canlarını hiçe sayan gazetecileri rahmetle anıyorum. Kalemini demokrasi, insan hakları, barış, adalet ve halkın çıkarları için kullanan, mesleklerinin vicdani ve etik kurallarına sadık kalarak mesai gözetmeksizin fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN