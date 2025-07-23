Söke Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi SÖBAK, İki Yeni Köpekle Güçleniyor

Söke Belediyesi tarafından kurulan Arama Kurtarma Ekibi SÖBAK, iki özel eğitimli köpek ile güçlenecek. 'Zeyna' ve 'Tokyo' isimli arama kurtarma köpekleri, İzmir'de bulunan AFAD köpek eğitim merkezi koordinasyonunda eğitimlerine başladı. Köpeklerin ırklarının ise 'Belçika Malinois' kurt köpeği olduğu ifade edildi.

Söke Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren SÖBAK, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle depremlerde hayati roller üstlenen arama kurtarma köpekleri, SÖBAK'ın sahadaki etkinliğini artıracak.

AFAD iş birliğiyle eğitim sürecine katılan Zeyna ve Tokyo, muhtemel afet anlarında enkaz altındaki kişilerin tespitinde önemli görevler üstlenecek. Söke Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Bu iki yeni can dost arama kurtarma faaliyetlerinde ekip ruhuna büyük katkı sağlayacak. Geçmişte ülkemiz ve dünyada yaşanan birçok faaliyette eğitimli köpeklerin neler yapabildiğini gördük. Başkanımız Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın talimatları doğrultusunda afet öncesi hazırlık çalışmalarımız hızla sürüyor. SÖBAK'ı afetlere karşı daha güçlü ve donanımlı bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz" denildi. - AYDIN