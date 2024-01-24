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Söke Belediyesi İşçilerine Yüzde 50-70 Oranında Zam Yapıldı - Son Dakika
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Söke Belediyesi İşçilerine Yüzde 50-70 Oranında Zam Yapıldı

Söke Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme sonucunda kadrolu işçiler ve belediye şirketine bağlı olarak çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 50 ile 70 oranında zam yapıldı. Söke Belediyesi işçileri, Başkan İberya Arıkan'ı davul zurna ile karşılayarak toplu sözleşme sevincini yaşadı. Sendika Başkanı Hidayet Yaman, Başkan Arıkan'a teşekkür plaketi takdim etti.

Söke Belediyesi İşçilerine Yüzde 50-70 Oranında Zam Yapıldı
24.01.2024 - 19:38,
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Söke Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme süreci tamamlandı. Görüşmeler sonucunda kadrolu işçiler ve belediye şirketine bağlı olarak çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 50 ile 70 oranında zam yapıldı. Toplu sözleşme sevinci yaşayan Söke Belediyesi işçileri, Başkan İberya Arıkan'ı davul zurna ile karşıladı.

Toplu sözleşme, Söke Belediyesi Şantiyesi'nde Başkan İberya Arıkan ve Belediye İş Sendikası Aydın İl Başkanı Hidayet Yaman arasında imzalandı. Toplu sözleşme ile birlikte maaşlarında yapılan iyileştirmeye sevinen işçiler, Başkan Arıkan'ı davul zurna ve meşaleler ile karşıladı.

Söke Belediye Başkanı Arıkan'a sendika temsilcileri ve işçiler tarafından çiçek takdim edildi. Sendika Başkanı Hidayet Yaman, Başkan Arıkan'a bir de teşekkür plaketi takdim etti.

Güzel bir toplu sözleşme süreci yaşadıklarını belirten Belediye-İş Sendikası Aydın il Başkanı Hidayet Yaman, "Temsilcilerimizle birlikte belediye yönetimi ile yaptığımız görüşmelerde taleplerimizin yüzde 90'ı karşılandı. İnanın Aydın'ın 17 ilçesine örnek olacak bir sözleşme yapıldı. Bu anlamda Belediye Başkanımız Sayın Mustafa İberya Arıkan'a ve yetkilendirdiği komisyon üyelerine tüm işçi arkadaşlarım, aileleri adına teşekkür ediyorum. Toplu sözleşmenin herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kendisini coşkuyla karşılama organizasyonunun kendisi için sürpriz olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Arıkan, "Bizim görevimiz Söke'ye hizmet etmek, biz Söke'ye çok kıymetli arkadaşlarım ve emekçi kardeşlerimle hizmet veriyoruz. Biz organizasyonun başı, geminin kaptanıyız. Bize düşen görev bu gemiyi götürmek. Bunu bizimle çalışan, hepsini çok sevdiğim, değer verdiğim, saygı duyduğum emekçi kardeşlerimle yapıyoruz. Bize düşen görev bu arkadaşlarıma bütçemizle orantılı gerekli katkıyı sağlamaktı. Ümit ediyorum ki bu katkıyı sağlamış ve sizlerin hakkını verebilmişizdir. Çünkü ülkenin ekonomisi ve nasıl kötü yönetildiği de ortada. Bu ortamda işçilerimizi enflasyon ve ağır ekonomik koşullar altında ezdirmediğimizi düşünüyorum. Toplu sözleşmenin herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Söke Belediyesi İşçilerine Yüzde 50-70 Oranında Zam Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Söke Belediyesi İşçilerine Yüzde 50-70 Oranında Zam Yapıldı - Son Dakika
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