Söke Belediyesi Mimar Sinan Caddesi'ni yeniliyor - Son Dakika

Çeltikçi Mahallesi'nin Albayrak ve Bayındır Caddelerini birbirine bağlayan önemli alternatif caddelerinden olan Mimar Sinan Caddesi'nde yenileme çalışması başlatıldı.

Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Şantiye ekiplerince başlatılan çalışmada eski yol kaplamasının sökümü yapılıyor. Etaplar halinde söküm ve yeni parke çalışması yapılacak olan Mimar Sinan Caddesi, yeni yüzüne kavuşacak. Bordür ve yeni kaldırım çalışmalarını da kapsayan yol yapım çalışmasının sonunda toplamda yaklaşık 10 bin metrekarelik yol yapım çalışması gerçekleşmiş olacak. - AYDIN