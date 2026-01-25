Söke'de mobil tahsilat aracı mahallelere geliyor - Son Dakika
Söke'de mobil tahsilat aracı mahallelere geliyor

25.01.2026 16:52  Güncelleme: 16:54
Söke Belediyesi, mobil tahsilat aracını mahallelere getirerek vatandaşların belediye ödemelerini daha kolay yapmasını sağlıyor. Mobil araç, belirlenen gün ve noktalarda hizmet verecek.

Söke Belediyesi'ne ait mobil tahsilat aracı, vatandaşların belediyeye olan ödemelerini kolaylıkla yapabilmesi amacıyla yeniden mahallelere çıkıyor. Merkez ve dış mahalleleri kapsayan uygulama kapsamında mobil tahsilat aracı, belirlenen gün ve noktalarda hizmet verecek.

Söke Belediyesi tarafından mobil tahsilat hizmetiyle vatandaşların belediye veznelerine gitmeden ödeme yapabilmesi hedefleniyor. Uygulama özellikle merkezden uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların işlemlerini daha kısa sürede tamamlamasına imkan sağlıyor. Bu kapsamda mobil tahsilat aracı; 26 Ocak Pazartesi günü Akçakonak ve Gölbent mahallelerinde, 27 Ocak Salı günü Sanayi Sitesi'nde, 28 Ocak Çarşamba günü Pazaryeri'nde, 29 Ocak Perşembe günü Yenidoğan Mahallesi'nde, 30 Ocak Cuma günü ise Yuvaca ve Atburgazı mahallelerinde vatandaşlara hizmet verecek.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, mobil tahsilat aracının belirlenen program dahilinde hizmet vermeye devam edeceğini belirterek, vatandaşların duyurulan gün ve saatlerde araçtan faydalanabileceğini belirti. - AYDIN

Kaynak: İHA

