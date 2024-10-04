Söke Belediyesi\'nden \'Bayrak Krizi\' Açıklaması

Yerel

Söke Belediyesi son günlerde kamuoyunda yankı bulan "bayrak krizi" ile ilgili açıklama yaptı. Belediyeden yapılan resmi açıklamada, "Maalesef belediyemiz bir kez daha suni bir gündem içine çekilmeye çalışılmaktadır" ifadelerine yer verildi

Açıklamada, muhtarlarla olan diyalog ve işbirliğine vurgu yapılarak, muhtarların sorun ve taleplerine hızlı yanıt verildiği belirtildi. Söke Belediyesi'nden yapılan açıklamada özellikle yeni dönemde Muhtarlıklar Müdürlüğü birimini etkin hale getirerek, muhtarların taleplerini hiçbir zaman geri çevrilmediği ifade edildi. Açıklamada, Atatürk Mahallesi Muhtarı Arda Canbul'un bayrak talepleri ile ilgili söylediklerinin üzüntü verici olduğu kaydedilerek belediyenin, bayrak talebinde bulunan muhtara iki gün önce Türk Bayrağı'nı teslim ettiği vurgulandı.

Açıklamanın devamında, "İftiralar ve karalamalarla kimsenin kamuoyunu yanıltmaya hakkı yoktur" denilerek Söke Belediyesi'nin her muhtara eşit mesafede durarak, 49 mahalleye hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. Bayrak üzerinden oluşturulan algılara karşı duracaklarını ifade eden belediye, Türk Bayrağı'nın tüm vatan evlatları için kutsal olduğunu vurguladı.

Son olarak, halkı yanıltan haberlerin dikkatle takip edileceğini ve bu tür açıklamaların belediyeyi bağlamadığını belirtilerek, "Biz güçlü bir Söke için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü daha yapacak çok işimiz var" ifadeleri kullanıldı. - AYDIN