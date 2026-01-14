Söke Belediyesi parkları yenilemeye devam ediyor

Söke Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanları daha modern ve kullanışlı hale getirmek amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Şehit Mustafa Korkmaz Parkı'nda kapsamlı bir revizyon çalışması başlatıldı.

Koçlar Caddesi, Miyan ve Huzur sokakların ortasında bulunan, 3 bin 500 metrekarelik alana sahip olan parkta; çocuk oyun alanı ve açık hava spor alanında yenileme çalışmaları devam ederken, park içerisinde yer alan basketbol sahası da baştan sona elden geçiriliyor. Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarla parkın daha güvenli, estetik ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Şehit Mustafa Korkmaz Parkı'nın, her yaştan vatandaşın rahatlıkla vakit geçirebileceği modern bir alan olarak hizmet vermeye devam etmesi amaçlanıyor.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Sökemizde park ve bahçelerimizde başlattığımız yenileme hamlesine devam ediyoruz. Yeni alanların oluşturulmasının yanı sıra mevcut parklarımızda yaptığımız revizyon çalışmaları kent estetiğini güçlendirip, yaşam kalitesini artıracak. Projelere ve hizmet atağımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - AYDIN