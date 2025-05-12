Söke'de 20. Karadeniz Yayla Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Söke'de 20. Karadeniz Yayla Şenliği Coşkusu

Aydın'ın Söke ilçesinde, Karadeniz kültürünün yaşatıldığı 20. Karadeniz Yayla Şenliği, Ovacık Yaylası'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tulum ve kemençe eşliğinde horonlar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar yöresel kıyafetleriyle renkli anlar yaşadı. Etkinlikte annelere karanfil dağıtıldı.

12.05.2025 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke'de 20. Karadeniz Yayla Şenliği coşkusu

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesi, Karadeniz kültürünün coşkulu buluşmasına bir kez daha ev sahipliği yaptı. Söke Karadenizliler Derneği ile Kuşadası Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği tarafından düzenlenen 20. Karadeniz Yayla Şenliği, Ovacık Yaylası'nda yoğun katılımla gerçekleşti.

Karadeniz ezgilerinin yankılandığı şenlikte, vatandaşlar tulum ve kemençe eşliğinde horon oynayarak coşkulu anlar yaşadı. Yöresel kıyafetleriyle şenliğe renk katan katılımcılar, Karadeniz kültürünü doyasıya yaşadı.

Etkinliğe Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, EKAF Genel Başkan Yardımcısı Nuri Çakırel başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Söke Karadenizliler Derneği Başkanı Salih Çelik yaptığı konuşmada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bizleri yalnız bırakmayan, uzaktan yakından gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şenliğimizin gerçekleşmesinde büyük destekleri olan başta Söke Belediyesi olmak üzere Kuşadası Belediyesi ve tüm sponsorlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Ali Akça bu güzel geleneği sürdürenleri tebrik ederken; Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan konuşmasında; " Türkiye'nin küçük bir modeli olan Sökemizde tüm kültürler bir arada yaşıyor. Biz ilçemizde yaşayan ve kültürlerini yaşatan tüm toplumlardan feyz alıyoruz. Bu şenliğin gerçekleşmesinde emeği olan Söke ve Kuşadası Karadenizliler Derneklerine, katkı sunan herkese teşekkür ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yazı müjdeleyen sıcak bir havada gerçekleşen etkinlikte katılan herkes piknik yaptı, gönüllerince eğlendi. Ovacık Yaylasının çam ağaçları arasındaki geniş alanı rengarenk görüntülere sahne oldu. Etkinlikte Anneler Günü dolayısıyla alanda Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan tarafından karanfil dağıtıldı, annelerin bu özel günü unutulmadı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Karadeniz, Ovacık, Kültür, Aydın, Yerel, Yaşam, Söke, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke'de 20. Karadeniz Yayla Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:11:00. #7.13#
SON DAKİKA: Söke'de 20. Karadeniz Yayla Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.