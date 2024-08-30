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Söke'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Kaymakamlık makamında tebrigatın kabulü ile başladı.

Makamda Kaymakam Ali Akça, Garnizon Komutanı Albay Tamer Karayay, Söke Belediye Başkan Vekili Levent Tuna protokolün tebriklerini kabul etti. Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Kaymakamlık, Garnizon ve Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta sunuldu.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreninde saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanlığında görevli Topçu Ütğm. Habip Develi yaptı.

Yavuz Selim Anadolu Lisesi öğrencileri Efe Deniz Korkmaz ve Gülce Kocamaz tarafından şiir okundu. Kutlama törenine Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Aydın Yöresi zeybek halk oyunları gösterisi renk katarken; kutlama programı tören geçişi ile son buldu. - AYDIN