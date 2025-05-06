Söke'de Ayçiçeği Ekimine Destek Projesi - Son Dakika
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Söke'de Ayçiçeği Ekimine Destek Projesi

Söke\'de Ayçiçeği Ekimine Destek Projesi

Söke Tarım Müdürlüğü, buğday sonrası ayçiçeği ekimi için üreticilere yarı fiyat destek verecek.

06.05.2025 11:38
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Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü buğday hasadı sonrası tarım alanlarını değerlendirmek isteyen üreticilere yönelik önemli bir destek projesini hatırlatarak buğday sonrası ayçiçeği ekimini tavsiye etti.

Tarımsal üretim planlaması kapsamında ilçede ayçiçeği ekimine izin verilen alanlarda üretim yapacak çiftçilere destek sağlanacak.

Konuyla ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Buğday ekili alanlarına hasat sonrası tav suyu alarak yağlık ayçiçeği ekecek üreticilerimizin tohum bedelinin yarısını kamu imkanları ile karşılıyoruz. Sınırlı miktar için Söke Tarım Orman Müdürlüğümüze müracaat ediniz. Tarımsal üretim planlaması kapsamında ayçiçeği ekilişine izin verilen ilçemizde ayçiçeği tohumu talebi olan üreticilerimizin ilçe müdürlüğümüze ivedilikle başvurmaları gerekmektedir. Proje kapsamında tohum bedelinin yüzde yüzde 50'si devlet tarafından yüzde 50'si çiftçi katkı payı olarak karşılanacaktır. Kilogram bedeli 620 TL üreticilerimizin ödeyeceği rakam 310 TL'dir. Üretim planlaması kapsamında 732 TL desteğe ek olarak yerli ve milli çeşit kullanımı nedeniyle 146 lira da ekstra destekle 878 TL/da destek ödemesi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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