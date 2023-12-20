 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Söke'de Kuruyan Akçakavak Ağaçlarının Yerine Çınar Fidanları Dikildi - Son Dakika
Üye Girişi

Söke'de Kuruyan Akçakavak Ağaçlarının Yerine Çınar Fidanları Dikildi

Söke Belediyesi, Özbaşı Mahallesi girişinde kuruyan akçakavak ağaçlarının yerine çınar fidanları dikti. Fidan dikim etkinliğine Söke Belediye Başkanı ve öğrenciler de katıldı.

Söke\'de Kuruyan Akçakavak Ağaçlarının Yerine Çınar Fidanları Dikildi
20.12.2023 - 17:43,  Güncelleme: 17:48
Abone Ol

Söke'nin Özbaşı Mahallesi girişinde kuruyan akçakavak ağaçlarının yerine Söke Belediyesi tarafından çınar fidanları dikildi. Vakıfbank İlkokulu öğrencilerinin de katılımıyla çınar fidanlarının dikimi, şenliğe dönüştü. Fidan dikim etkinliğine Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Özbaşı Mahalle Muhtarı Levent Özyılmaz, mahallenin önceki dönem muhtarlarından Alim Özev de katıldı.

Söke'ye bağlı Özbaşı Mahallesi girişini süsleyen, yıllardır doğal bir fotoğraf stüdyosunu andıran yol kenarındaki kuruyan kavak ağaçları için harekete geçilmiş, kuruyan ağaçların sökümleri yapılmıştı. Yolun görsel güzelliğinin yeniden sağlanması için başlatılan çalışma kapsamında daha dayanıklı ve uzun ömürlü olan 65 adet yeni çınar ağacının dikimi yapıldı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Muhtarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın taleplerine duyarsız kalamazdık. Sökemizin görsel açıdan en güzel yerlerinden biri olan Özbaşı girişindeki ağaçların kuruması bizleri fazlasıyla üzmüştü. Teknik ekibimizin yaptığı çalışmalar sonunda bazı ağaçları maalesef dökmek zorunda kaldık. Ancak yerlerine daha dayanıklı olan çınar fidanlarını aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızla diktik. İnşallah yakın zamanda eski görüntüsüne kavuşur" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Mustafa İberya Arıkan, Vakıflar Bankası, Söke Belediyesi, Çevre, Etkinlik, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke'de Kuruyan Akçakavak Ağaçlarının Yerine Çınar Fidanları Dikildi - Son Dakika


17:32
Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16
Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07
Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35
9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35
Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14
Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07 Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35 Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14 Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 18:19:03. #1.13#
SON DAKİKA: Söke'de Kuruyan Akçakavak Ağaçlarının Yerine Çınar Fidanları Dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement