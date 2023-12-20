Söke\'de Kuruyan Akçakavak Ağaçlarının Yerine Çınar Fidanları Dikildi

Söke'nin Özbaşı Mahallesi girişinde kuruyan akçakavak ağaçlarının yerine Söke Belediyesi tarafından çınar fidanları dikildi. Vakıfbank İlkokulu öğrencilerinin de katılımıyla çınar fidanlarının dikimi, şenliğe dönüştü. Fidan dikim etkinliğine Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Özbaşı Mahalle Muhtarı Levent Özyılmaz, mahallenin önceki dönem muhtarlarından Alim Özev de katıldı.

Söke'ye bağlı Özbaşı Mahallesi girişini süsleyen, yıllardır doğal bir fotoğraf stüdyosunu andıran yol kenarındaki kuruyan kavak ağaçları için harekete geçilmiş, kuruyan ağaçların sökümleri yapılmıştı. Yolun görsel güzelliğinin yeniden sağlanması için başlatılan çalışma kapsamında daha dayanıklı ve uzun ömürlü olan 65 adet yeni çınar ağacının dikimi yapıldı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Muhtarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın taleplerine duyarsız kalamazdık. Sökemizin görsel açıdan en güzel yerlerinden biri olan Özbaşı girişindeki ağaçların kuruması bizleri fazlasıyla üzmüştü. Teknik ekibimizin yaptığı çalışmalar sonunda bazı ağaçları maalesef dökmek zorunda kaldık. Ancak yerlerine daha dayanıklı olan çınar fidanlarını aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızla diktik. İnşallah yakın zamanda eski görüntüsüne kavuşur" dedi.