Söke\'de \'Çocuklar Neden Suç İşler?\' Semineri Düzenlendi

Söke Çocuklar Gülümsesin Derneği, "Çocuklar Neden Suç İşler? Sessiz Çığlıkları Duyuyor musunuz?" başlıklı önemli bir seminer düzenledi.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan Bilim Uzmanı Sosyolog ve aynı zamanda Çocuklar Gülümsesin Derneği Başkanı Erkan Bayraktar, çocukların suça sürüklenmesinin toplumsal nedenlerine dikkat çekti. Seminer Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleşti.

"Çözüm önerileri paylaşıldı"

Çocukların suça yönelmemesi için sadece bireysel değil, kurumsal çabaların da gerekli olduğunu belirten Bayraktar, "Her mahallede bir sosyolog ve psikolog olmalı, ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunulmalı" dedi. Devlet politikaları başta olmak üzere, Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda daha aktif hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Öğretmenlere konuyla ilgili özel eğitimler verilmesinin önemine dikkat çeken Bayraktar, sosyal medyada sıkça karşılaşılan şiddet içeriklerinin de çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.

Seminerde birçok katılımcı konunun önemine dikkat çekerek daha fazla farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade etti. Katılımcılar seminerde çok farklı bakış açısıyla birçok yeni bilgi edindiklerini vurguladı. - AYDIN