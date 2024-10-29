Söke\'de coşkulu cumhuriyet kutlaması

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Söke'de Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıldönümü törenle kutlandı.

İlçe Kaymakamlık makamında tebrigat töreni sonrasında resmi kutlama programına geçildi. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen kutlama törenine Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutanı Topçu Albay Mesut Kılınç, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak Söke Kaymakamı Ali Akça, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile vatandaşların bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Söke Kaymakamı Ali Akça yaptı. Sözlerine şehitler için yazılmış bir şiir ile başlayan Kaymakam Ali Akça, "Her geçen gün güçlenen cumhuriyetimizin 101. Yılını kutluyor olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum" dedi.

Günün anlamına ilişkin şiirlerin okunduğu törende Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Orhan Demir yönetiminde öğretmenler halk oyunları ekibi Ankara yöresi oyunları gösterisi sundu. Yine Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Deniz Bayık, Gülşah Bayık ve Filiz Toksözlü yönetiminde Ege Yöresi halk oyunları gösterisi de yer aldı.

Hilmi Fırat Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Murat Taş yönetimindeki müzik grubu seslendirdikleri marş ve şarkılar ile törene renk kattı. İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği kutlama programı, tören geçişi ile son buldu. - AYDIN