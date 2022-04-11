Söke'de Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
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Söke'de Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

11.04.2022 10:19
Söke'de Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Türkiye geneli Ortaokullar arası Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Türkiye geneli Ortaokullar arası Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Türkiye geneli Ortaokullar arası Gençlik Bilgi Yarışması'nda Söke Atatürk Orta okulu öğrencisi Yunus İnce birinci, Söke çeltikçi Orta Okulu öğrencisi Muhammet Yusuf Okur ikinci, Söke Felekşan Fırat Ortaokulu Öğrencisi Bekir Taşan ise üçüncü oldu. Para ödülü ve çeşitli ödüllerle ödüllendirilen öğrencilere ödüllerini İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru takdim etti.

Öğrencileri tebrik eden Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, "Sizler, bizim geleceğimizsiniz. Gençlik; barış ve huzur toplumu oluşturmanın, geleceğe ümitle bakabilmenin ve milletlerin bekasının teminatıdır. Gençlik devresi, ömür sermayesinin en önemli kazanımıdır. Peygamberimiz bu devreye özel bir anlam yüklemiş ve kişinin ahiret yolculuğunda 'gençliğini nerede tükettiği' sorusuna muhatap olunacağına işaret etmiştir. Diğer taraftan Allah Resulü'nün hesap gününde arşın gölgesinde toplanacak olan yedi sınıf mutlu kimseden birinin de rabbine ibadet eden, ona kulluk ederek tertemiz bir hayat içinde büyüyen genç olduğunu haber vermiştir" diye konuşarak öğrencilerine ödüllerini takdim etti. - AYDIN

Söke'de Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Söke'de Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Söke'de Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

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Hisarcık, gençlik, Türkiye, Söke, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke'de Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika


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