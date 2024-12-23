Söke'de Gıda Denetimleri Başladı - Son Dakika
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Söke'de Gıda Denetimleri Başladı

Söke\'de Gıda Denetimleri Başladı

Söke'de halk sağlığı için riske dayalı gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirildi.

23.12.2024 10:35
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Aydın'ın Söke ilçesinde halk sağlığının korunması hedefiyle riske dayalı gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri riske dayalı gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını tehdit edebilecek gıda güvenliği risklerinin önüne geçmek ve işletmelerin yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermelerini sağlama amacıyla yapılan denetimlerde; gıda hijyen şartları, saklama şartları ve üretim süreçleri detaylı bir şekilde kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Yerel, Tarım, Söke, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke'de Gıda Denetimleri Başladı - Son Dakika

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