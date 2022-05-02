Söke'de hastalar, hasta yakınları, yaşlılar ve görevi başındakiler unutulmadı - Son Dakika
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Söke'de hastalar, hasta yakınları, yaşlılar ve görevi başındakiler unutulmadı

02.05.2022 17:38
Söke'de hastalar, hasta yakınları, yaşlılar ve görevi başındakiler unutulmadı

Aydın'ın Söke ilçesinde bayram ziyaretleri çerçevesinde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ve beraberindeki heyet bir takım ziyaretlerde bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde bayram ziyaretleri çerçevesinde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ve beraberindeki heyet bir takım ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde, bayramın birinci gününde görevinin başında bulunan emniyet, jandarma ve sağlık çalışanlarının yanı sıra hastanede bulunan hasta ve hasta yakınları da unutulmadı. Gerçekleştirilen huzur evi ziyaretiyle de yaşlıların gönülleri alındı, bayramda yalnız bırakılmadı. Sabah saatlerinde protokol bayramlaşma töreni sonrası ziyaretlerine başlayan Kaymakam Güney'in ilk durağı Emniyet Müdürlüğü oldu. Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, daha sonra Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ve protokolün diğer üyeleri ile birlikte Söke Huzur Evi'ni ziyaret etti. Huzur Evi ziyareti sonrasında Sazlı girişinde bulunan Jandarma Güvenlik Kontrol Noktası ile asri mezarlıkta yer alan Şehitlik ziyareti yapıldı. Şehitlikte İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru tarafından dua okundu. Daha sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde bulunan acil servis, çocuk bakım ve palyatif servislerinde yatan hastalar ve yakınları ziyaret edilerek, bayramları kutlandı. Heyete Hastane Başhekimi Hasibe Özgeçen Dinçel ve hastane yönetimi eşlik etti. Ziyaret turunun son noktası ise Söke Jandarma Komutanlığı oldu. Burada da jandarma mensuplarının bayramları kutlandı. - AYDIN

Söke'de hastalar, hasta yakınları, yaşlılar ve görevi başındakiler unutulmadı
Söke'de hastalar, hasta yakınları, yaşlılar ve görevi başındakiler unutulmadı
Söke'de hastalar, hasta yakınları, yaşlılar ve görevi başındakiler unutulmadı
Söke'de hastalar, hasta yakınları, yaşlılar ve görevi başındakiler unutulmadı
Söke'de hastalar, hasta yakınları, yaşlılar ve görevi başındakiler unutulmadı

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Jandarma, Hisarcık, Aydın, Söke, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke'de hastalar, hasta yakınları, yaşlılar ve görevi başındakiler unutulmadı - Son Dakika


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