Söke\'de Hayvan Sağlığı Kontrolleri Devam Ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde hayvan sağlığını koruma ve kaliteli üretimi destekleme çalışmaları kapsamında, hastalıktan ari işletmelerde kontroller aralıksız devam ediyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki besihanelerde sağlık taramaları, test ve denetim çalışmaları gerçekleştirerek hayvan hastalıklarının önüne geçilmesini amaçlıyor. Uzman personel tarafından yapılan kontroller sayesinde hem hayvan sağlığı güvence altına alınıyor hem de halk sağlığına yönelik riskler en aza indiriliyor. Yetkililer, tarama ve test çalışmalarının belirli bir plan dahilinde sürdürüldüğünü ifade ederek üreticilere duyarlılıkları ve iş birliği için teşekkür etti.